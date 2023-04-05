مصرع مُسن في حادث سير بالمنوفية

لقي شخص مصرعه، في حادث على طريق مصر إسكندرية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى قويسنا المركزي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث.

تفاصيل مصرع شخص على الطريق الزراعي

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز قويسنا، تبين مصرع «ك.ص» عامل بالمعاش، صدمته سيارة ربع نقل، يقودها شاب يدعى «ع.ع» ويبلغ من العمر 22 عامًا، حيث تبين وفاته نتيجة نزيف في المخ وكدمات وكسور بسبب الاصطدام، وجرى التحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير محضر بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد مصرع مسن، صدمته سيارة ربع نقل على طريق مصر إسكندريه الزراعي، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 10247 مركز قويسنا، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وشهد الطريق الزراعي، واقعة أخرى قبل ساعات، إذ لقي موظف بالمعاش مصرعه كان يقود دراجة نارية، بعد أنّ صدمته سيارة نقل ثقيل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.