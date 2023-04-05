محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام القيادة السياسية بقطاع الشباب والرياضة

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن القيادة السياسية تولي اهتماما بقطاع الشباب والرياضة في مختلف مناطق المحافظة، خاصة منطقة وسط سيناء.

وأشار المحافظ خلال استقباله وفد وزارة الشباب والرياضة خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء بمكتبه بمدينة العريش ويضم الوفد نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، وعلاء دسوقي، مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بالوزارة، وكلا من، رضا سفينة ومحمود جبر وعصام عثمان وطومان محمد، فريق عمل الوزارة، بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

كما أكد تضافر جهود جميع الجهات لتوعية الشباب ومواجهة الأفكار المغلوطة والمفاهيم الخاطئة.

تفوق أبناء شمال سيناء

وأعلن المحافظ عن تفوق أبناء محافظة شمال سيناء في الألعاب الفردية وألعاب القوى، حيث أن البيئة السيناوية تلعب دورًا كبيرًا في هذا التميز، لافتًا إلى حصول عدد من أبناء وبنات المحافظة على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في ألعاب القوى والألعاب الفردية.

برنامج «أهل مصر»

بدورها أوضحت نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، على تنفيذ برنامج «أهل مصر» لشباب المحافظات الحدودية في مدينة العريش خلال الفترة المقبلة، حيث ستستقبل العريش نحو 200 شاب وفتاة من 6 محافظات حدودية ضمن البرنامج، بعد عودة الحياة لطبيعتها في المحافظة بفضل جهود القوات الباسلة.

أعلنت نجوى صلاح، عن تنفيذ الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ندوات توعوية للشباب حول مواجهة الأفكار المغلوطة وغير السوية في المجتمع لنبذ العنف والتطرف الفكري والإرهاب.