محافظ شمال سيناء يستعرض أبرز المشروعات القومية.. منها تطوير المستشفى العام

استعرض اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حصيلة المشروعات القومية، التي نفذتها الدولة في المحافظة، تزامنا مع استعدادتها للاحتفال بذكرى تحرير سيناء، الموافق 25 إبريل من كل عام.

ومن أبرز المشروعات، كان تطوير مستشفى العريش العام، وقال المحافظ أن تطوير المستشفي خلال الفترة الماضية، بلغ 134 مليون جنيها، إذ تم استحداث قسم القسطرة القلبية والرنين بالتنسيق والتعاون مع معهد القلب القومي بالقاهرة، وتطوير أقسام الاستقبال والطوارئ والنساء والولادة وجراحات اليوم الواحد والعلاج الكيماوي كمرحلة أولى، وجاري إنشاء مبنى الغسيل الكلوي داخل المستشفي بقيمة 128 مليون جنيها .

ولفت إلى افتتاح وحدة العلاج الكيماوي، لخدمة نحو 700 مريضا يتكبدوا مشقة السفر للعلاج في القاهرة والمحافظات الأخرى، موضحا أن الوحدة أنشئت بالجهود الذاتية بدعم من وزارة الصحة المصرية

وضع خطة شاملة لبناء المساجد بالمحافظة

وأشار المحافظ إلى أنّ المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة، وإحلال وتجديد عدد من المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، معلنا عن افتتاح 15 مسجدًا جديدًا بمختلف مناطق المحافظة خلال الفترة الماضية.

خطة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين

ولفت المحافظ إلى وجود اهتمام من جميع أجهزة الدولة والمحافظة بتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين، والعمل على توفير حوافز جديدة لهم، وتشجيعهم على إقامة المشروعات على أرض المحافظة، مشيرا إلى طرح أراضى المنطقة الصناعية فى بئر العبد على المستثمرين، وبدء عمليات استثمارها طبقًا للضوابط والاشتراطات المقررة، وبتيسيرات وحوافز جديدة.

وأوضح أنه تقدم لها عدد من المستثمرين في مختلف القطاعات، وجارى دراستها وإنهاء إجراءاتها، مشيرا إلى تطبيق حوافز ومميزات جديدة للاستثمار على كافة المشروعات المقامة داخل المحافظة أسوة بما يتم مع محافظات الصعيد، وأنه تتم الموافقة عليها وفقا لدراسات الجدوى المقدمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتطرق المحافظ إلى افتتاح عدة مشروعات بقطاع المياه خلال الفترة الماضية بقيمة 50 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية، بهدف توجيه الاستفادة من المياه العذبة إلى مختلف مناطق المحافظة، موضحا أنه أقيمت في العريش محطتين بالريسة بطاقة 15 ألف متر مكعب من المياه يوميا، ومحطتين بالمساعيد بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميا، وشهد العام الحالي الانتهاء من إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بمنطقة غرب العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب في اليوم كمرحلة أولى، وتزداد في المرحلة الثانية لتصل إلى 300 ألف متر مكعب من المياه فى اليوم,

وأوضح المحافظ أنه تم إنشاء محطتين لتحلية المياه في رفح، بطاقة 11.5 ألف متر مكعب يوميا، ومحطتين أخرتين بالشيخ زويد بطاقة 10 آلاف مترا مكعبا في اليوم، و4 محطات لتحلية مياه الآبار بوسط سيناء، ومحطة تحلية مياه الآبار وخزاني مياه ببئر العبد، بخلاف إقامة عدد آخر من الخزانات في العريش ووسط سيناء، وعدد 40 سيارة فنطاس بطاقة 10 أمتار مكعبة لكل سيارة، و10 سيارات بطاقة 30 مترا مكعب لكل سيارة، لتوصيل المياه إلى المناطق المحرومة، وستقام محطة جديدة في مدينة بئر العبد الجديدة لتغذيتها والقرى التابعة بالمياه.