محافظ شمال سيناء: إنشاء 17 تجمعا بتكلفة مليار و595 مليون جنيه

وزعت محافظة شمال سيناء، التجمعات التنموية على المستحقين من أهالي القرى والتجمعات بمناطق الحسنة ومدينة نخل، ومناطق جنوب سيناء.

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم في تصريحات له، بمناسبة استعدادات المحافظة لأعياد سيناء، التي ستجرى يوم 25 أبريل الحالي، أنه تم توزيع التجمعات التنموية بوسط سيناء على المستحقين خلال احتفالات المحافظة بذكرى تحرير سيناء العام الماضي، مؤكدا إنشاء 17 تجمعا في سيناء بتكلفة مليار و595 مليون جنيها لخدمة 550 أسرة، منها 10 تجمعات وسط سيناء، و7 تجمعات في جنوب سيناء، وحصلت كل أسرة على منزل و5 فدادين صالحة للزراعة.

نواة التنمية الحقيقية لأهالي سيناء

وأشار المحافظ الى أن هذه التجمعات تعد نواة لأهالي سيناء، لافتا إلى أنه يجرى اختيار أماكن أخرى لإقامة عدد آخر من التجمعات في كل من العريش والشيخ زويد ورفح، موضحا أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية، ويضم أراض زراعية مجهزة ومنزل وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي وساحة رياضية ومجمع محلات ومرافق خدمية متنوعة وأنشطة ومشروعات إنتاجية.

ولفت المحافظ إلى أن التجمعات التنموية تستهدف توطين 3.5 مليون نسمة، ومؤكدا على أن الإطار العام لإنشاء التجمعات التنموية يكمن فى الارتقاء بمستوى الموارد المتاحة، وتدعيم الهيكل الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى والأمني بها، إلى جانب المساهمة في حل المشكلة السكانية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار «شوشة» إلى إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية، وكذا الأنشطة الزراعية الحالية والمستقبلية بسيناء.

وأوضح أنه سبق إقامة 13 تجمعا للتنمية المتكاملة في وسط سيناء، عن طريق جهاز تعمير سيناء بتكلفة 75 مليون جنيه، علاوة على قرار الرئيس السيسي بإنشاء منطقة للصناعات الثقيلة في وسط سيناء على مساحة 78 ألف فدان، ولدينا في العريش منطقة حرفية تضم 47 ورشة جاهزة بالمعدات والأجهزة وسيتم توزيعها على الشباب في 25 أبريل المقبل.

سيناء سلة غذاء لمصر

وقال المحافظ إننا نسعى إلى جعل سيناء سلة الغذاء في مصر، من خلال زيادة رقعة الأراضي الزراعية، وتحقيق التنمية كهدف استراتيجي، مؤكدا البدء في المشروع القومي لتنمية سيناء وتوصيل مياه النيل إليها عبر ترعة السلام، التي تضيف مساحة 400 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية، منها 125 ألف فدان بالمحافظات المجاورة، و275 ألف فدان داخل شمال سيناء.

ولفت المحافظ إلى الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر، التي تضيف مساحة 600 ألف فدان جديدة إلى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة، وأنه سيتم البدء فورا في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدان يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.