سوق «العطارين» أشهر أماكن شراء مكونات كحك العيد بدمياط.. أسعار مخفضة

يعد سوق العطارين من أشهر الأسواق في محافظة دمياط، وعُرف قديما باسم «ساحل الغلال» لتجارة العطارة والمواد الغذائية، ويتوافد علية الأهالي، إذ يضم جميع منتجات العطارة وياميش رمضان ومستلزمات الحلويات وكحك العيد، وبجودة ممتازة لتنافس كبار التجار به.

وتباع السلع في سوق العطارين بدمياط بأسعار أقل من المحال التجارية، ما يجذب المواطنين إليه بشكل كبير، مع طرح الأصناف المتعددة به، ويصعب على المواطن أن يجدونها بنفس الجودة خارج السوق.

توافر جميع مكونات الكحك

الأسعار خارج المنافسة ومعظم سكان محافظة دمياط يعتادون شراء مكونات كحك العيد والبسكويت والحلويات، حسب ما قاله إسلام أبو ستة أحد التجار بسوق العطارين لـ«الوطن».

الدقيق والسمن والعجوى

ويقول «أبو ستة» إن أكثر السلع طلبا هذه الأيام هي الدقيق والسمن والملبن والتحويجة وكافة مستلزمات الحلواني والبسكويت، تزامنًا مع حلول شهر رمضان، والزيارات والهدايا.

عادات تدخل البهجة والسرور على نفوس الأهالي

وتبدع السيدات في صنع الكحك والبسكويت، ومن أبرز العادات والتقاليد تبادلهن أطباق أصناف الحلويات بعد خبزها مع بعضهن البعض، الأمر الذي يدخل البهجة والسرور في نفوس الأسر خاصة الأطفال.