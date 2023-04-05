مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 14.. بيومي فؤاد يهرب من الكبير

بدأت الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي7، الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة، بتحول العترة إلى رجل عجوز.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي7

بعد أن أكتشف العترة أنة تحول لرجل عجوز، ذهب لغرفة والده ليجد مربوحة، وبعد حديث بينهم عرف أنه العترة ليدخل عليهم الكبير ويعتقد أن مربوحة تخونه مع رجل كبير، لتشرح له ما حدث للعترة، ليقرر الكبير الذهاب ومعه مسدس إلى الدكتور ربيع وبعد تهديد الكبير له ينجح دكتور ربيع في الهروب وحبس الكبير داخل العيادة مع ابنة العترة.

مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي

ويشارك في بطولة الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي بجانب الفنان أحمد مكي عدد من نجوم الكوميديا ابرزهم رحمة أحمد فرج و محمد سلام و مصطفي غريب وهشام إسماعيل، كما ضم المسلسل عدد كبير من نجوم الشرف منهم محمد محمود، أحمد السقا، لورديانا، أيتن عامر، نور اللبنانية، أوتاكا و محمد توب.