موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on drama رمضان 2023 يشغل محركات بحث كثير من محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي الجزء 7، الذي يعرض على شاشة قنوات on خلال السباق الرمضاني 2023 ضمن مجموعة من الأعمال المتنوعة التي تقدمها القناة.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on drama رمضان 2023

وموعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on drama رمضان 2023 تأتي في الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساءً، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساءً.

مسلسل الكبير أوي الجزء 7

ويوضح موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on drama رمضان 2023 أحداث الحلقات التي يقدمها المسلسل، ويناقش مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عدد من القضايا التي تنتشر في المجتمع مثل هوس السوشيال ميديا والبلوجر، والخلافات بين الأزواج.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء 7

ومسلسل الكبير أوي الجزء السابع يدور في إطار كوميدي اجتماعي، يقدمه مجموعة من نجوم الكوميديا أبرزهم الفنان أحمد مكي الذي يقدم دور الكبير أوي وجوني، والفنانة رحمة أحمد التي تمثل دور مربوحة زوجة الكبير أوي، ويمكن متابعة العمل على شاشة قناة on في الساعة 6:15 مساءً بعد أذان المغرب مباشرة.