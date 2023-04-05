مسلسل الكبير أوي 7.. هجرس يقلد جوني

أحداث جديدة شهدتها الحلقات السابقة من مسلسل الكبير أوي 7، الذي يعرض عقب أذان المغرب على شبكة قنوات ON، ونال إعجاب المتابعين له كونه مسلسل في إطار كوميدي عائلي.

مسلسل الكبير أوي

خلال أحداث الحلقات السابقة من مسلسل الكبير أوي 7، اتفق جوني وهجرس على ممارسة لعبة التشابه، حيث اتفق هجرس على تقليده في كل أفعاله وكلامه وبالفعل يبدآن باللعب في مشهد كوميدي ساخر واتفاقهما على إقامة مسرح لعرض مواهب جوني في التمثيل ويشاركه بها هجرس.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى 7

موعد الحلقة القادمة من مسلسل الكبير أوي الذي يعرض يوميا على قناة on، سيكون عقب أذان المغرب مباشرة، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام 2:09 مساء، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الكوميديا، أبرزهم أحمد مكي الذي يجسد دور جوني والكبير، ورحمة أحمد حسن في دور مربوحة.