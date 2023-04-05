ممرض بالشؤون الصحية بالسويس يتطوع بـ9 ساعات يوميا لمساعدة المرضى

أعلن وجدي السيد ممرض بالشؤون الصحية بمحافظة السويس، عن تطوعه لإجراء حالات التمريض بكامل أنواعها لمدة 9 ساعات يوميًا.

التمريض المنزلي مكلف للبعض

وقال وجدي السيد إنه يعمل فى الشؤون الصحية منذ 22 عاماً وكان ممرضًا في مستشفى السويس العام، والآن يعمل في مركز طبي عرب العمارين بحي عتاقة في السويس، مشيرًا إلى أنه أقدم على هذه المبادرة الخاصة بالتمريض المجاني نظراً لاكتشافه أن بعض المرضى لا يستطيع الإنفاق على علاج مرضه والغيارات في بعض الأمراض تتكلف كثيراً بعيداً على الأدوية المستخدمة.

المبادرة 9 ساعات يوميا

وأوضح وجدي السيد، أنه أعلن عن مبادرة التمريض المجاني من خلال صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويقوم حاليا بمتابعة عدد من الحالات منها تركيب محلول وعمل غيار سكري أو غيار على العمليات، فضلاً عن إعطاء الحقن وبخاصة الوريد التي لا يمكن لأي شخص عادي أن يعطيها، وذلك لوجه الله تعالى وصدقة جارية على روح والديه.

وأكد وجدي السيد أنه لا ينتمي إلى جمعيات أهلية ولا مجموعات أو مؤسسة خيرية لافتًا إلى أنه متاح يوميا من الساعة 4 عصراً حتى الساعة الواحدة صباحًا.