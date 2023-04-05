التصريح بدفن جثمان مدير أمن بورسعيد.. والجنازة في سوهاج

أمرت جهات التحقيق مساء اليوم الأربعاء بدفن جثمان اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن سوهاج، الذي توفي جراء حادث أليم في انقلاب سيارته على محور 30 يونيو اليوم.

كانت جهات التحقيق قد انتدبت مفتش الصحة مساء اليوم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لمعاينة الجثمان والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، فيما أمرت بتسليم الجثمان إلى أسرته.

انطلاق الجثمان إلى محافظة سوهاج

وانطلقت جنازة اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إلى مسقط رأسه في محافظة سوهاج، بمشاركة عدد من القيادات الأمنية في مديريتي أمن بورسعيد والإسماعيلية.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد وصل إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل اللواء مدحت عبد الرحيم ومتابعة إنهاء إجراءات الدفن وتحرك الإسعاف إلى قرية الحديدية في مركز المراغة بسوهاج.

نعي محافظ بورسعيد

ونعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، ببالغ الحزن والأسى وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، أحد رجال الشرطة المصرية المخلصين، الذي وافته المنية اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.