محافظ بورسعيد يصل مجمع الشفاء الطبي بالإسماعيلية لمتابعة إجراءات دفن مدير الأمن

وصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلي مجمع الشفاء الطبي بمحافظة الإسماعيلية لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، الذي لقي مصرعه مساء اليوم في حادث سير علي طريق بطريق محور 30 يونيو بورسعيد إسماعيلية إثر انقلاب السيارة به ونقل الإسعاف جثه مدير الأمن إلى مستشفى مجمع الشفاء الطبي بالإسماعيلية.

نقله إلى قرية الحديدية بسوهاج

يأتي ذلك تمهيدا لنقل جثمان مدير أمن بورسعيد بسيارة إسعاف إلى قرية الحريدية في مركز المراغة بسوهاج.

ونعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، ببالغ الحزن والأسى وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، أحد رجال الشرطة المصرية المخلصين، الذي وافته المنية اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه و أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مصرع مدير أمن بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد أن اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، كان أحد رجال الشرطة المخلصين الذي ساهم في تحقيق الأمن والانضباط بمحافظة بورسعيد، وكان دائم العمل والاجتهاد والإخلاص من أجل المحافظة، ولم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل وتوفير المناخ المناسب للأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة خلال أداء عملها

ودعا محافظ بورسعيد للواء مدحت عبد الرحيم أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مشيرا أننا فقدنا رجلا مخلصا محبا لوطنه وعمله، وكان رمزا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.