محافظ المنوفية يشارك في إفطار جماعي للأيتام والمسنين

شارك اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في حفل الإفطار الجماعي للأيتام والمسنين، وطلاب مدرسة النور للمكفوفين، والذي نظمته المحافظة تزامناً مع شهر رمضان المبارك ويوم اليتيم.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، الأستاذ محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم، الأستاذ إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، الأستاذ محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، الدكتور حسن الخولي رئيس مجلس أمناء التعليم، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

حفل إفطار الأيتام وكبار السن في المنوفية

وفى أجواء رمضانية يسودها الفرح والسرور، حرص محافظ المنوفية على تناول وجبات الإفطار وسط أبنائه الأيتام وأهداهم العيدية لمشاركتهم فرحتهم بالأجواء الرمضانية من أجل إسعادهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم، مقدماً خالص تهانيه القلبية بمناسبة شهر رمضان الكريم معرباً عن سعادته بالمشاركة في تلك المناسبة والتي تجسد روح الأسرة الواحدة، قائلًا: «أنا سعيد بتواجدي وسط ابنائي وتحت أمركم في أي طلب».

كما حرص المحافظ على تبادل الحديث مع جميع أبنائه للاطمئنان على أحوالهم وتوفير كافة احتياجاتهم، والتعرف على متطلباتهم وطموحاتهم المستقبلية كونهم جزء أساسي وأصيل من المجتمع.

محافظ المنوفية يوجه بالاهتمام بمؤسسات دور الرعاية

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على التواصل الدائم والمستمر لمؤسسات دور الرعاية الاجتماعية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لجميع النزلاء انطلاقاً من المسئولية المجتمعية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح أن رعاية الأيتام واجب وفرض على جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار والسلام ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وفي نهاية الحفل قدم فريق كورال مدرسة النور للمكفوفين فقرات موسيقية متنوعة من أغاني شهر رمضان الكريم.