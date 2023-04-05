السيطرة على حريق منزل بسبب الألعاب النارية في الفيوم

اندلع حريق هائل في منزل بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، قُبيل إفطار اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر رمضان المبارك، حيث فوجئ أصحاب المنزل باشتعال النيران فيه بصورة مفاجئة وانتشارها بسرعة كبيرة، فهرعوا مسرعين إلى خارج المنزل قبل أن تلتهمهم النيران لينقذوا حياتهم تجنبًا للإصابة أو الوفاة حرقًا أو اختناقًا من الدخان.

واستغاث أصحاب المنزل بالمطافئ لإخماد الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية «المطافئ» إلى مكان الحريق لإخماد النيران قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة.

بلاغ بحريق منزل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم قُبيل الإفطار.

السيطرة على الحريق

وانتقلت على الفور قوات ورجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق على الفور، وتمكنوا من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، قبل أن يمتد إلى باقي أدوار المنزل، أو المنازل المجاورة، وذلك دون وقوع أيّة إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

صاروخ ألعاب نارية السبب

وتبينّ من المعاينة الأولية لمكان الحريق، أنّ صاروخ ألعاب نارية وراء نشوب حريق في المنزل، حيث ألقى شخص مجهول صاروخا أعلى سطح المنزل مما تسبب في اشتعال النيران في بعض المخلفات الموجودة أعلى المنزل وانتشار النيران بسرعة لتلتهم المنزل.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.