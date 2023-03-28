موعد إجازة شم النسيم 2023.. اسم مشتق من كلمة «شمو» الفرعونية

مع حلول فصل الربيع، يحرص عدد كبير من الأشخاص على معرفة موعد إجازة شم النسيم 2023، استعدادا لليوم الذي يشهد طقوسا خاصة، ورثها المصريون عبر الأجيال، يصاحبها تناول بعض المأكولات الشهيرة على الشواطئ والحدائق المفتوحة، وللاستمتاع بالجو الربيعي لهذه المناسبة.

إجازة شم النسيم 2023

ويتزامن موعد إجازة شم النسيم هذا العام مع شهر رمضان المبارك، وسيوافق يوم 17 أبريل المقبل، ومن المقرر أن تكون إجازة عيد الفطر 2023 المبارك، بداية من الجمعة 21 أبريل حتى الأحد 23 أبريل.

معلومات مهمة عن عيد شم النسيم

وبالتزامن مع تحديد موعد عيد شم النسيم 2023، أكد الدكتور أحمد الأنصاري، أستاذ الآثار بجامعة سوهاج، أن هناك من يرى أن عيد شم النسيم ترجع أصوله إلى مصر القديمة، وأن المقطع الأول من اسمه «شم» مشتق من كلمة «شمو»، وهي تسمية الفصل الثالث والأخير من فصول العام في تقويم المصريين القدماء، إذ انقسم العام عندهم إلى ثلاثة فصول فقط «آخت وبرت وشمو»، كل منها من أربعة شهور.

أكلات مشهور في عيد شم النسيم

وأرجع الأنصاري السبب وراء اعتقاد البعض أن شم النسيم، احتفالية تعود إلى مصر القديمة بسبب الأكلات المتوارثة من السمك المملح، والبيض، والبصل، والخس، والتي كانت تقدم كقرابين، أو أطعمة معروفة شاعت في كثير من المناسبات المقدسة والاحتفالات في مصر القديمة.