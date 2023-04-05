شباب يوزعون «شنط رمضان» على 250 أسر فقيرة بالإسكندرية: «بنفرحهم»

بدأ أهل الخير والجمعيات الأهلية بمحافظة الإسكندرية في تجهيز وتوزيع شنط الخير من المواد الغذائية للنصف الثاني من شهر رمضان الكريم، والتي تختلف مكوناتها عما جرى توزيعه في بداية الشهر، إذ تضمنت ياميش وسمن وأرز وفاصوليا ولوبيا وعدس وصلصة وملح وسكر.

شباب يعبئون شنط الخير بالإسكندرية

نترك كل شئ من أجل تعبئة وتجهيز شنط الخير لنكسب ثواب.. هكذا عبر محمد خالد طالب من الإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، موضحًا: «فور انتهائي من صلاة التراويح بالمسجد ألتقي مع اصدقائى من أجل المشاركة فى تعبئة الشنط ونتقسم إلى مجموعات البعض يزن والبعض يعبئ فى الأكياس ثم يتم تجميع كل المواد داخل كيس واحد تمهيداً للتوزيع للمستحقين الذين تم تحديدهم من خلال البحوث الاجتماعية».

نشعر بفرحة رمضان والعيد

يوسف أحمد، أحد الشباب، قال: «نضع في كل شنطة خير معظم المواد الغذائية الأساسية مثل اللوبيا والفاصوليا والزيت والصلصة والعدس والسكر والأرز والمكرونة والشعرية والفراخ ونضيف عليها مواد غذائية أخري مثل الدقيق والسكر حتى يستطيع البسطاء عمل الكحك والبسكويت ويشعرون بتوافر المنتجات، لترسم البهجة علي وجه أبنائهم ويشعرون بسعادة وفرحة رمضان والعيد».

250 شنطة مواد غذائية في كل مرة

ماجدة عبداللطيف المشرفة على فريق الشباب قالت: «نوزع 250 شنطة مواد غذائية متنوعة الأصناف، فى كل مرحلة وتكون المرحلة الأولى فى بداية شهر رمضان أو قبلة بأيام قليلة لمساعدة غير القادرين بتوفير المواد الغذائية لهم، ومع منتصف الشهر الكريم، نقوم بتوزيع أعداد مماثلة من شنط الخير، مع إضافة الدقيق ولوازم كحك العيد لإدخال الفرحة على الأسر».