محافظ بني سويف يشارك في حفل إفطار جماعي مع ألفين عامل نظافة

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في حفل الإفطار الجماعي مع عمال مشروع النظافة بالوحدات المحلية والمديريات والجهات الحكومية، الذي تم تنظيمه من المحافظة وبالتعاون مع النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ.

جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، الدكتور بلال حبش نائب المحافظ، وللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ولفيف من أعضاء مجلسي النوب والشيوخ و القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى والجامعة.

محافظ بني سويف لعمال النظافة: تؤدون عملكم بكل إخلاص وتفاني

وخلال فعاليات الإفطار الجماعي، الذي أقيم باستاد التربية والتعليم بحي مقبل، أكد محافظ بني سويف على تقديره لكافة العاملين بمشروع النظافة بالمحافظة والوحدات المحلية وعمال الخدمات المعاونة بالمديريات، الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مطالباً إياهم بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل.

وقدم محافظ بني سويف التهنئة لجميع العمال بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على سعادته بالمشاركة في الإفطار معهم.

حفل إفطار جماعي لـ2000 عامل نظافة وخدمات معاونة في بني سويف

يشار إلى إطلاق النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية في مجلس الشيوخ، مبادرة تحت شعار «جبر الخواطر»، والتي استهدفت تنظيم حفل إفطار جماعي لقرابة 2000 عامل نظافة والخدمات المعاونة بالمصالح الحكومية والجهاز الإداري للدولة.

كما تشمل المبادرة إقامة صلاة التراويح بحضور القارئ صلاح الجمل والشيخ جابر بغدادي.