ملخص الحلقة 14 مسلسل الكبير أوي 7.. أحمد مكي يكتشف مواهب المزاريطة

تناولت الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 7، والذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة، العديد من الأحداث الكوميدية كان أبرزها تحول العترة إلى رجل عجوز، واكتشاف جوني لمواهب المزاريطة.

الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 7

قرر جوني خلال احداث الحلقة 14 من مسلسل الكبيرأوي الجزء السابع اكتشاف مواهب المزاريطة لإنشاء مسرح إقليمي، وبالفعل تقدم للمسابقة التي أجراها جوني داخل المزاريطة عدد من أهالي البلد ولكن لم يجد جوني في أحد منهم الموهبة.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 7

ومن ناحية أخرى، بدأ الكبير في المحاولات لعودة ابنة العترة بعد أن تحول إلى رجل عجوز بعد شرب تركيبة دكتور ربيع، وذهب الكبير لدكتور ربيع ومعه مسدد لتهديده أن يعيد نجله لسنه الحقيقي ليهرب دكتور ربيع من العيادة ويحبس الكبير والعترة بداخلها.