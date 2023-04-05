مسلسل تحت الوصاية.. منى زكى تنتصر للمرأة وتفتح ملف قانون الوصاية على الأبناء

تنضم الفنانة منى زكى للسباق الرمضانى، فى النصف الثانى من الشهر الكريم، بمسلسلها الدرامى «تحت الوصاية»، الذى ينتمى إلى نوعية الـ15 حلقة، وسيتم عرضه عبر شاشة قناة «DMC» بداية من ليلة 16 رمضان، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، منهم دياب، ورشدى الشامى، ونهى عابدين، وعلى الطيب وآخرون.

«الشناوي»: «منى» جريئة في اختيار الموضوعات.. والدراما ستتوقف عن تقديم مسلسلات الـ «30 حلقة»

وتقتحم منى زكى، من خلال مسلسلها، ملف قضايا المرأة، لتلقى من خلاله الضوء على قانون الوصاية على الأبناء، سواء بعد رحيل الزوج أو الأب، من خلال شخصية بتوليفة درامية مميزة تدور حول «حنان»، التى تقدمها خلال أحداث العمل، وهى سيدة أربعينية يتوفى زوجها ولديها ابن وابنة، وبعد رحيل الزوج تجد نفسها وحيدة فى مواجهة الحياة، وهو الأمر الذى يضطرها للنزول إلى الشارع.

وخلال رحلة السيدة الأربعينية تتجه إلى امتهان مهنة الصيد، لكى تتمكن من العيش وإيجاد مصاريف أولادها، ولكن لأنها مهنة شاقة بالنسبة للسيدات فتواجه من خلالها كثيراً من المتاعب والمضايقات من قِبل الرجال، وعلى الجانب الآخر تواجه «حنان» مشكلات كبيرة مع أهل زوجها المتوفى للحصول على حقوقها وحقوق أبنائها، ومن خلالها تتطرق إلى فتح ملف قانون الوصاية على الأبناء.

وقال الناقد الفنى طارق الشناوى إن منى زكى هى فنانة جيلها، فقد بدأت مسيرتها الفنية منذ نهاية التسعينات، وتحديداً وقتما قدمت دوراً صغيراً فى مسلسل العائلة عام 1994، أى أننا نتحدث عن قرابة ثلاثين عاماً من الفن، وهذا رقم كبير فى عمر أى مبدع، ولذلك فنحن فى الأساس أمام فنانة خاصة ومختلفة، ما يدفعنا فى البداية لاستقبال العمل بحماس كبير.

وأضاف «الشناوى» لـ«الوطن»: «أحب اختيارات منى زكى للغاية، وأحب جرأتها فى اختيار الموضوعات والأعمال التى تخوض من خلالها السباق الرمضانى، فقد أصبح لديها نضج فنى كبير ودقة شديدة فى اختيار الموضوعات التى تناقشها، وفكرة أن تتطرق إلى فتح قانون من قوانين المرأة فهذا سيخطف المشاهد، وخاصة أن الذى يكتبه هو الثنائى «خالد وشيرين دياب».

وتابع: «أحيى فريق العمل على خوض تجربة الـ15 حلقة، لأن هذا هو القانون القادم، فالدراما خلال الفترة المقبلة ستتوقف عن تقديم الثلاثين حلقة، وخاصة أنه فى بعض الأحيان يتم لىّ عنق الدراما من أجل مد الحلقات للثلاثين، وهذا يجعل هناك تطويلاً فى الأحداث دون داعٍ لهذا الأمر، فالأعمال دائماً يجب أن تنظر إلى الأحداث وشد الحلقات وعدم التطويل بلا داعٍ».

وأشار «الشناوى» إلى أن النجم عندما يكون لديه ثقة كبيرة فى نفسه، فإنه يتمكن من خلال دراما الـ 15 حلقة من تحقيق نجاح كبير، مثلما تفعل الفنانة منى زكى خلال هذا السباق الرمضانى، وسبق أن أثبتت هذه التجربة نجاحها رمضان 2022، وقال: «أنا متفائل خير باللى بتعمله منى، وخاصة كمان إن معاها محمد شاكر خضير، وده مخرج مهم جداً، قادر على تقديم أى عمل بجرعة وأحداث مكثفة ومشدودة، ومنى فنانة قوية، ولديها ثبات انفعالى، وبتقدر تواجه ما بتهربش، وأنا متفائل خير بالمسلسل، وأتمنى أن يتحول تفاؤلى إلى حقيقة على أرض الواقع».