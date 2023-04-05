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مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي.. أرملة تبحث عن حق أولادها

كتب:

آية أشرف
02:25 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية

يبحث الجماهير والمتابعون عن موعد مسلسل تحت الوصاية منذ اليوم الأول في شهر رمضان المبارك، الذي ينافس في الموسم الرمضاني الحالي، خاصة وأنّ العمل حقق تفاعلا جماهيريًا فور عرض «البوستر الترويجي له»، قبل الإعلان عن بدء عرضه في النصف الثاني من الشهر الكريم.

قصة مسلسل تحت الوصاية

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية، حول مشوار «حنان» وهي سيدة أرملة وأم لطفلين، تضطر لترك مدينتها بعد وفاة زوجها والانتقال لمدينة بورسعيد لظروف أسرتها الصعبة، للبحث عن مصدر رزق لإعالة صغارها.

ومع تصاعد أحداث العمل، تُجبر «حنان» للعمل بمهنة صيد السمك والسفر على متن إحدى السفن، لتبدأ من هنا مواجهتها للأزمات المفاجئة التي تقع في طريقها.

موعد مسلسل تحت الوصاية

وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية في 16 رمضان 2023، في تمام الساعة 7:45 مساء على فضائية DMC .

- وتأتي الإعادة للمرة الأولى في تمام الساعة 12:45 بعد منتصف الليل.

- أما الإعادة الثانية تأتي في تمام الساعة 2:15 من ظهر اليوم التالي.

ومسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكي، دياب، نهى عابدين، رشدي الشامي، ومن إخراج محمد شاكر خضير. 

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بقلم آية أشرف