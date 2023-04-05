مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14.. الدكتور وحيد يسلم أبوالبراء للمقدم خالد

يتابع الدكتور وحيد (فتحي عبد الوهاب) خطته في التخلص من أبوالبراء، فذهب إلى مكتب المقدم خالد (آسر ياسين)، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14، وأخبره بأنه كان يبحث عن قاتل عمه الشيخ موسى (خالد الصاوي)، وعلم أن أبوالبراء كان وراء قتل عمه.

وكشف وحيد للمقدم خالد أن أبوالبراء يختبئ في مزرعة في جنوب الشيخ زويد، وذلك ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14، ويطلب منه المقدم خالد تحديد موقع المزرعة بدقة على الورق.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14

وينتظر الضابط إبراهيم (أحمد حسني صالح)، موعد ولادة زوجته، ويخبر الرائد نور (عمرو يوسف) أنه حتى الآن لم يستقر على اسم ابنته القادمة، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14، فيقترح عليه أن يسميها نور.