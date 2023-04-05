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أهالي قرية بكفر الشيخ يقيمون مائدة إفطار للأيتام والصائمين بطول 105 أمتار

كتب:

خير الله فؤاد
10:13 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
صورة مائدة إفطار في كفر الشيخ خاص

صورة مائدة إفطار في كفر الشيخ خاص

أقام عدد من الجيران في قرية منشأة سلامة، التابعة لمركز الرياض، في محافظة كفر الشيخ، مائدة لإفطار الصائمين، والأطفال الأيتام بالقرية، وذلك لإدخال الفرحة والسرور عليهم، في هذا الشهر الكريم المبارك.

مائدة تصل لـ105 أمتار

وقال محيي الجالي، أحد المساهمين في المائدة: «نحن سعداء للغاية في إقامة هذا الإفطار الجماعي، حيث تلخصت الفكرة في مشاركة الجيران لإعداد وتحضير هذا الإفطار كي نتقاسم الفطور سويا، مع الأطفال الأيتام بالقرية، لإدخال الفرحة علي قلوبهم، بمائدة بلغ طولها نحو 105 أمتار وأقيمت في داخل القرية بين البيوت حتى نشعر بهذا العمل الرائع».

850 صائما في مائدة الإفطار اليوم

ويشاركه في الرأي فؤاد شاهين، الذي يقول: «جهزنا إفطارا منذ فجر اليوم الأربعاء، لأننا نود رسم الأمل بين هؤلاء الأطفال الأيتام، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، واجتمع على المائدة نحو 850 شخصا».

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