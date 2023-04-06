موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 7 على قناة أون

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on، إذ يُعرض العمل الدرامي الكوميدي خلال الماراثون الرمضاني 2023، وهو بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام.

موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 7

وموعد عرض الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، سيكون عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:15 مساءً، وتأتي الإعادة الأولى 12:30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية تكون في الثانية مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7 وضيوف الشرف

شارك في الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي، الفنانين أحمد مكي ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام ومصطفى غريب وهشام إسماعيل، كما ضم عددًا من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد محمود وأحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية، والفنانة نور اللبنانية في دور استشاري علاقات زوجية، والراقصة البرازيلية لورديانا، والفنان علاء مرسي في دور مريض نفسي يختطف مربوحة في أثناء وجودها في القاهرة مع الكبير، وأوتاكا ومحمد توب.