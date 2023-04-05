إصابة شخصين في تصادم سيارة ربع نقل ودراجة نارية بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل أمام قرية الوكيل التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقل المصابان إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم في كفر الدوار

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة.

إصابة شخصين في حادث بالبحيرة

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من أحمد راضي رزق، 20 سنة، مقيم كوم البركة يكفر الدوار، طلعت حمادة طلعت، 18 سنة، مقيم ذات العنوان، مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابان إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.