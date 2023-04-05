مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14.. المقدم خالد يكتشف انضمام وحيد للتنظيم

بعد زيارة الدكتور وحيد «فتحي عبد الوهاب» لـ المقدم خالد «آسر ياسين»، وإخباره بمكان تواجد الإرهابي أبو البراء، تزداد شكوكه حول وحيد ويبدأ في التحري عنه، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14، ويكتشف أنه أوقف القوافل الطبية التي كان يقوم بها في سيناء منذ شهرين بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة، ويخبره أحد الأشخاص العاملين معه أن هناك أقاويل حول عدم حصوله على شهادة في الطب من الأساس.

ويخبر المقدم خالد، أن أقرب الأشخاص للدكتور وحيد هو كمال «أحمد كشك»، ولكنه مختفي منذ فترة طويلة، وذلك ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14.. المقدم خالد يحصل على معلومات عن الدكتور وحيد

يواصل المقدم خالد تحرياته، حول الدكتور وحيد، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14، ويعلم أنه كان يعمل مع كمال في التهريب، وبعد كشفه من الشيخ موسى ترك الشيخ زويد، ويعيش في العريش، وحاليا انضم الدكتور وحيد إلى التنظيم الإرهابي وأصبح حاليا واحدا منهم، وأنه هو وراء استشهاد الشيخ موسى وأبناءه.