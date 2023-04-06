«أندرو» بابا نويل رمضان.. يصنع هدايا لتوزيعها على المسلمين «فيديو»

أسرة مسيحية مبدعة، أم وابنة وابن، 3 أشخاص من أبناء منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، كانوا قادرين على تحويل المواد البلاستيكية والأقمشة القديمة إلى منتجات ومجسمات رمضانية مميزة، استغلوها لصنع المحبة مع جيرانهم عبر تقديمها كهداية لهم، حيث يرتدي الابن ملابس أشبه بالمسحراتي لتقديم الهدايا وكأنه «بابا نويل» الخاص بشهر رمضان.

خلال الأيام الماضية نجحت الأسرة في تصنيع مجسمات رمضانية عدة أبرزها الفوانيس والمدافع الرمضانية المصغرة بالإضافة إلى مجسمات عربات الفول وغيرها من المنتجات اليدوية المميزة.

بابا نويل رمضان في ثوب مسحراتي

وبمجرد الانتهاء، أقدم أندرو إبراهيم، 20 سنة، على ارتداء جلباب مصحوب بطبلة في يده، ليتحول إلى شكل أشبه بالمسحراتي، ليقدم إلى الجيران تلك الهدايا في شكل مميز، على غرار بابا نويل في أعياد الكريسماس.

الطالب السكندري اعتاد هذا الفعل كل عام على مدار 13 عاما سابقاً بالسير في الشوارع المحيطة لبيته، مقدما الهدايا والتهنئة: «حبيت أفرح صحابي وجيراني وأقدم لهم هدية بسيطة تعبر عن حبي وتهنئتي ليهم بمناسبة شهر رمضان الكريم».

تصنيع هدايا رمضان من إعادة التدوير

أضاف «أندرو» لـ«الوطن»، أنه حرص هذا العام على تقديم هدايا معاد تدويرها من البلاستيك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية للحفاظ على البيئة، وما تم التوصية به في قمة المناخ التي احتضنتها مصر خلال نوفمبر الماضي، حيث صنع هدايا رمضان من مخلفات البلاستيك، عبر زجاجات المياه البلاستيكية والأكواب وغيرها من ذات الشكل.

مبادرة سنوية في الإسكندرية

أكدت رانيا نسيم، والدة أندرو، أن تلك المبادرة اعتادوا على فعلها سنويا لما لها من أثر إيجابي وزرع المحبة مع الجيران، مؤكدة أن ما تراه في شارعها من محبة هو مثال مصغر لمصر ومحبة ناسها.