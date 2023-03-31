مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان

انطلق تاسع أيام شهر رمضان المبارك، ما يتبعه ضرورة معرفة مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة 31-3-2023، إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان الفجر للصوم بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في موعده الصحيح.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة 31-3-2023

فجر 22: 4

ظهر 12:04

عصر 3:36

المغرب 6:19

العشاء 7:38

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الجمعة 31-3-2023

ويبدأ موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الجمعة 31-3-2023 في الساعة 4:22 فجراً ومعه بداية صوم تاسع أيام شهر رمضان المبارك.

ويعد موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الجمعة 31-3-2023 في الساعة 12:04 بحسب تاسع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الخميس 30-3-2023

ويلي ذلك موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الجمعة 31-3-2023 الذي يكون مع الساعة 3:36 عصرا.

ومع موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الجمعة 31-3-2023 الذي يأتي في التوقيت 6:19 مساءا، يكون موعد الفطار.

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم الجمعة 31-3-2023 في تاسع أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و17 دقيقة على أن تزيد بمرور الأيام.