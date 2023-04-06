موعد عرض مسلسل الكبير أوي7 على قناة ON اليوم

ينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON، اليوم، لمتابعة أحداث المسلسل الكوميدي والذي شهد في الحلقة السابقة تحول العترة إلى رجل عجوز.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي7 على قناة ON

ونستعرض خلال السطور التالية موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7، على قناة on اليوم، حيث يتم العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:15 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى 12:30 بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في الثانية من مساء اليوم التالي.

مسلسل الكبير أوي7

ويضم مسلسل الكبير أوي 7 مجموعة من نجوم الفن أبرزهم الفنان أحمد مكي والذي يجسد دور الكبير أوي وجوني، والفنانة رحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام أسماعيل ومصطفي غريب.