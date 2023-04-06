رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد عرض مسلسل الكبير أوي7 على قناة ON اليوم

كتب:

ياسمين محمود
01:32 م | الخميس 06 أبريل 2023
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

ينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON، اليوم، لمتابعة أحداث المسلسل الكوميدي والذي شهد في الحلقة السابقة تحول العترة إلى رجل عجوز.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي7 على قناة ON

ونستعرض خلال السطور التالية موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7، على قناة on اليوم، حيث يتم العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:15 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى 12:30 بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في الثانية من مساء اليوم التالي.

مسلسل الكبير أوي7

ويضم مسلسل الكبير أوي 7 مجموعة من نجوم الفن أبرزهم الفنان أحمد مكي والذي يجسد دور الكبير أوي وجوني، والفنانة رحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام أسماعيل ومصطفي غريب.

اقرأ المزيد:

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13.. جوني يفكر في إقامة مسرح بالمزاريطة

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13.. العترة يتحول إلى الفنان محمد محمود

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 12.. جوني يواجه شر «شروق» مستعينا بشقيقه

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13.. جوني يتناول قضية جديدة على السوشيال ميديا
بقلم ياسمين محمود