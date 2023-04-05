مدير أمن بورسعيد الراحل.. قضى نصف خدمته بالمدينة الباسلة وأوصى بدفنه بسوهاج

15 عاما تقريبا قضاها اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد الراحل، في المدينة الباسلة حاصلا على الترقيات الوظيفية إلى أن تم تعيينه مديرا لأمن بورسعيد في حركة الترقيات الأخيرة في شهر يوليو من العام الماضي.

من مأمور لقسم الشرق لمدير أمن المحافظة

وعمل اللواء مدحت عبد الرحيم في البحث الجنائي في عدة محافظات بينها سوهاج وقنا والجيزة وبورسعيد قبل عمله مأمورا لقسم شرطة الشرق في بورسعيد برتبة عقيد.

ارتبط عبد الرحيم بعلاقات وطيدة مع عدد من أهالي بورسعيد لمساعدته في حل العديد من المشاكل بطبيعته الصعيدية بعيدا عن اللجوء إلى القضايا والمحاكم وهو وما وطد علاقته بالأهالي.

وتدرج عبد الرحيم في وظيفته برتبة عميد واستمر مأموراً لقسم الشرق ببورسعيد إلى أن تم ترقيته لرتبة اللواء ومساعدا لمدير أمن بورسعيد في عام 2020.

وترقى عبد الرحيم ليشغل منصب حكمدار بورسعيد في عام 2021 ثم مديرا لأمن المحافظة عام 2022 بعد نجاحه في وضع العديد من الخطط الأمنية لضبط التشكيلات العصابية في نطاق المحافظة.

علاقات إنسانية مع أهالي بورسعيد

ومع تقلد اللواء عبد الرحيم مديرا لأمن بورسعيد سادت حالة من الارتياحية بين أهالي المحافظة وشارك مواطنون صوره علب صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي علي فيس بوك.

وقال الأهالي إن الراحل كان دائما يشاركهم الأفراح والأحزان ومتواجدا معهم في كافة المواقف الصعبة التي حاول مساعدتهم فيها، فيما نعى عدد من الأهالي الفقيد مساء اليوم عبر صفحاتهم على فيس بوك.

علاقات إنسانية مع الضباط

وبحسب عدد من ضباط مديرية أمن بورسعيد فإن الراحل ارتبط بعلاقات إنسانية على مدار خدمته في المحافظة، خاصة مع طول مدة عمله في المحافظة التي قاربت 15 عاما تقريبا.

تعامل مدير أمن بورسعيد الراحل مع الجميع كأب وأخ خاصة مع صغار الضباط، والأفراد والأمناء ودعا الله أن يموت شهيدا ولكن قدر الله أن يلقاه صائما وفي شهر رمضان المبارك.

أوصى بدفنه في مقابر أسرته بسوهاج

ورغم بعد المسافة بين مكان عمله في بورسعيد ومكان أسرته في سوهاج إلا أنه ارتبط بعلاقات طيبة مع أسرته وجيرانه في قرية الحديدية بمركز المراغة.