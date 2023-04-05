تطورات جديدة في جريمة التجمع.. 5 أنهوا حياة الشاب زكريا حمدي لسرقة سيارته

قرر قاضي المعارضات بنيابة القاهرة الجديدة، تجديد حبس المتهمين الخمسة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل الشاب زكريا حمدي، سائق تاكسي، بطريق التجمع الأول، بعدما استقلوا معه من منطقة الحي العاشر بحجة توصيلهم إلى أحد الأماكن، لسرقة سيارته، كما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة محاكمتهم.

مخطط المتهمين.. هنقتل أي حد عشان نسرقه

كشفت تحقيقات النيابة عن اعترافات المتهمين من الأول إلى الثالث خلال خضوعهما لجلسة تحقيق حول ارتكابهم الواقعة، أنهم كانوا على مخطط مسبق بتنفيذ جريمتهم مع أي شخص يتصادف معهم، لسرقته نظرًا لمرورهم بضائقة مالية، واستعانوا بباقي المتهمين المتهم الرابع والخامس، لتنفيذ المخطط.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين اشتروا أسلحة بيضاء من أحد الأماكن لتنفيذ مخططهم الشيطاني، قبل الواقعة بأيام، ويوم الواقعة تصادف رؤيتهم بالمجني عليه واصطحبوه إلى مكان غير معلوم بحجة توصيلهم.

تفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ للشرطة

تفاصيل الواقعة إلى يوم 19 ديسمبر من العام الماضي عندما ورد لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بوجود سيارة متروكة بإحدى الطرق بدائرة القسم، عليها آثار دماء، وبالانتقال والفحص، عُثر على السيارة المشار إليها متوقفة بجانب الطريق بالمنطقة محل البلاغ، وبداخل حقيبة السيارة جثة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية بها جروح قطعية متفرقة بالجسم، وتبين أن وراء والواقعة شخصين كشفتهم كاميرات المراقبة وتم ضبطهما، وحملت القضية رقم 19764 لسنة 2022 إداري التجمع الأول.

الإعدام والسجن

في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قال حسين إبراهيم، محامي المجني عليه، إن الجناة من الأول للثالث يتوقع أن ينالوا حكم الإعدام وفقًا الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى» لأنهم أدلوا باعترافات تفصيلية بترصدهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي مع أي شخص يتصادف معهم، واستعانوا بباقي المتهمين لمساعدتهم في تلك الجريمة، ومن المنتظر أن يتم إحالتهم لمحكمة الجنايات في الأيام المقبلة بعد انتهائهم من فترة تجديد حبسهم 45 يومًا التي بدأت الأربعاء الماضي.