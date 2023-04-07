5 وفيات لشباب داخل المستطيل الأخضر.. آخرهم حكم مباراة في الشرقية

تتحول لحظات الفرح واللعب إلي حزن وبكاء في دقائق معدودة أثناء المباريات التي تشهد وفيات للاعبين أو حكام، وكان آخر هذه الوقائع وفاة حكم أثناء مباراة بين مركزي شباب في محافظة الشرقية وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد من اللاعبين والأهالي.

قصص وفيات شباب أثناء مباريات كرة القدم في المحافظات

وشيع الآلاف من أهالي قرية صفط زريق بمركز ديرب نجم، جنازة أحمد عبد العال 40 سنة، الذي توفي أثناء تحكيم لمباراة كرة قدم بين فريقين في القرية، حيث لقي ربه وهو صائم أثناء المباراة، وأقيمت صلاة الجنازة عليه من مسجد الطوجنية وسط حالة من الحزن الشديد من أسرته وأصدقائه وأهالي قريته.

وشهدت المحافظات عددا من الوقائع السابقة لشباب أثناء لعب مباريات كرة القدم، حيث توفي الشاب محمد السطوحي بأزمة قلبية أثناء مباراة كرة قدم في قرية بابل بالمنوفية، بعدما شعر بحالة إعياء مفاجئة وفشلت محاولات إنقاذ حياته، حيث نطق الشهادتين وتوفي.

وفاة شاب أثناء مباراة كرة قدم في قنا

وفي مركز أبو تشت بمحافظة قنا، توفي شاب أثناء مباراة كرة قدم مع أصدقائه في قرية القصير بخانس، حيث أصيب بحالة إغماء مفاجئة وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه ولكنه توفي إثر توقف في عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية.

وفاة شاب في الغربية

كما توفي شاب يدعي محمد الأشقر في محافظة الغربية أثناء مباراة كرة قدم مع أصدقائه، حيث سقط على الأرض جثة هامدة أثناء المباراة، في أحد الملاعب أثناء وتم تشييع جثمانه وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي.

في قرية المجاز الشرقي بمحافظة كفر الشيخ، توفي الشاب عبد الهادى إبراهيم رضا، بسبب سقوط عارضة الملعب عليه أثناء لعب مباراه كرة قدم برفقة أصدقائه، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد من الجميع.