الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في وفاة شاب داخل منزله بالسلام

قال مصدر بالطب الشرعي، إن تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة شاب عثر على جثته داخل منزله في مدينة السلام بالقاهرة، أكد عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، مضيفا أن التقرير أثبت عدم تعاطي المتوفي للمخدرات، وأوضح المصدر بأنه تم الانتهاء من كتابة التقرير وجار إرساله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالعثور على جثة شاب في منزله

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بالقاهرة وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 45 عاما، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

الشرطة تعاين شقة المتوفي

وتبين من خلال معاينة الشقة سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم للتشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث لسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.