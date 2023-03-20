وفاة شاب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء توزيع شنط رمضان بالمحلة

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وفاة شاب في العقد الرابع من العمر، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، الخميس الماضي، أثناء توزيع شنط رمضان وهو صائم، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه.

أزمة قلبية مفاجئة

وقال شعبان فتحي، أحد أفراد أسرة الراحلـ لـ«الوطن»، إن المتوفى يدعى «هاني محمود الصقار»، وييلغ من العمر 39 عاماً، ولديه 3 أطفال، ويعمل صاحب مصنع قماش، وتوفي يوم الخميس الماضي متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء توزيع شنط رمضان على الأسر الأكثر احتياجًا، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تشييع الجثمان

وأضاف أنه جرى تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، عقب صلاة الجمعة من مسجد البرجي بمنطقة محلة البرج، وأداء صلاة الجنازة عليه، بحضور عدد من أصدقائه والعشرات من الأهالي، وتم دفنه في المقابر الجديدة، وسط حالة من الحزن الشديد انتابت الجميع واتشحت السيدات بسواد حزناً على وفاته.

«عاوز ألحق أوزع الشنط على الناس»، بهذه الكلمات بدأ خالد طارق، أحد أقارب المتوفى، حديثه لـ«الوطن»، موضحا أن هذه الكلمات هي آخر ما قاله المتوفى لوالده، ولقي ربه وهو صائم أثناء توزيع شنط رمضان، وعقب الانتهاء من التوزيع وعودته شعر بتعب شديد، وحاول المحيطون به إنقاذه إلا أنه فارق الحياة بسبب إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

التطوع في عمل الخير

وأشار أن المتوفى قبل وفاته بدقائق ذهب إلى أحد التجار ليدفع مبلغا ماليا لزيادة أعداد شنط رمضان واللحوم، مضيفاً أنه كان محبا لعمل الخير، وكان متطوعا بغسل وتكفين الموتى في إحدى الجمعيات الشهيرة، ويسعى لقضاء حوائج الناس، وأنه كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط الأهالي.