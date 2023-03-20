6 مشاهد مؤثرة في قصة وفاة شاب أثناء توزيع شنط رمضان بالمحلة

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي عزبة البرج التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد وفاة شاب يدعى «هاني محمود الصقار» وهو صائم متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء توزيع شنط رمضان.

مشاهد مؤثرة

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز 6 مشاهد المؤثرة في حياة الشاب هاني محمود الصقار، المتوفى بأزمة قلبية مفاجئة.

- توفي أثناء توزيع شنط رمضان وهو صائم.

- كان متطوعا لتغسيل وتكفين الموتى في إحدى الجمعيات.

- ترك عمله من أجل توزيع شنط رمضان.

- حرص على دفع مبالغ مالية إضافية لزيادة شنط رمضان وإضافة اللحوم لها.

- متزوج ولديه لـ3 أطفال.

- توفي قبل شهر من عيد ميلاده.

- تشييع الجثمان في مشهد جنائزي مهيب.

تفاصيل الواقعة

كانت منطقة محلة البرج بمدينة المحلة الكبرى، شهدت وفاة شاب متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء توزيع شنط رمضان على الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة محلة البرج بمدينة المحلة الكبرى، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب صلاة الجمعة، في مشهد جنائزي مهيب وسط حالة من الحزن الشديد.