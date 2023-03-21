تفاصيل وفاة شاب بالمحلة بعد توزيع شنط رمضان.. «مات صائما»

«متطوع من 20 سنة، في الأعمال الخيرية، وكان هو اللي بيدخل يغسل الموتى، منذ موجة فيروس كورونا الأولى»، بهذه الكلمات بدأ عبد اللطيف الصقار الشقيق الأكبر، للشاب هاني محمود الصقار، المتوفى بأزمة قلبية مفاجئة أثناء توزيع شنط رمضان، وهو صائم بمدينة المحلة، حديثه لـ«الوطن».

واستكمل في حديثه لـ«الوطن»، أن المتوفى هو أصغر أشقائه، ومتزوج ولديه 3 من الأبناء أصغرهم يبلغ من العمر عامين، وأكبرهم 9 سنوات، وهو صاحب مصنع ومعرض قماش، بمدينة المحلة الكبرى، وكان يحرص في كل مناسبة أو موسم، على توزيع وجبات وشنط غذائية، بجانب رواتب شهرية كان يجتزئها من أرباح مشروعه، ويرسلها لعدد من الأسر الفقيرة.

لحظات ما قبل الوفاة

وأشار وليد الصقار، شقيق المتوفى، إلى أن شقيقه كان مجهز شنط لحمة، يوم الخميس، أن شقيقه الأصغر هاني وزع عددا من شنط رمضان، وأكياس لحوم على عدد من الأسر، وبعد الانتهاء من التوزيع، جاء إليه أناس آخرون يطلبون شنط رمضان، «قبل ما يتوفى جاله ناس عايزين شنط رمضان ودفع 15 ألف جنيه عشان يوفر للناس اللي جات دي طلباتهم».

وأوضح أنه حرص على توزيع شنط رمضان قبل الفطار، وتوفي قبل أن يتناول الإفطار «ملحقش يفطر في البيت ونزل يوزع بقيت الشنط، حس بإرهاق وراح يستريح في المعرض، قعد لحظات ومات».

تفاصيل الواقعة

ودعت منطقة محلة البرج، بمدينة المحلة الكبرى، ابنهم الشاب هاني الصقار، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، عقب الانتهاء من توزيع شنط رمضان، وتم صلاة الجنازة عليه من أحد مساجد المنطقة، وتم دفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه بمدينة المحلة الكبرى.