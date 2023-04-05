انقطاع المياه عن 7 مناطق في الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية منذ لحظات قليلة انقطاع المياه عن عدة مناطق، بسبب أعمال الصيانة التي يجري تنفيذها خلال الساعات القليلة المقبلة.

خريطة انقطاع مياه الشرب في الإسماعيلية

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، أنه سيتم قطع مياه الشرب عن مناطق معسكر القرش ونادي ومستسفى الموانئ في الإسماعيلية ومساكن الضباط ومدينة الطالبات على الطريق الدائري ونادي جامعة قناة السويس، وكلية التربية الرياضية في جامعة قناة السويس.

واضاف البيان أن أعمال الصيانة لخطوط المياه تستمر من مساء اليوم، وحتى التاسعة من صباح غدا الخميس بسبب أعمال ربط خط المياه الرئيسي بالطريق الدائري.

صيانة مستمرة لشبكات الإسماعيلية

وكانت قد أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب في الاسماعيلية عن خطة لأعمال الصيانة في شبكات الإسماعيلية وبعض المراكز على رأسها التل الكبير وابوصوير وفايد.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالكامل في منطقة المنايف وكوبري 7 واخلال وتجديد خطوط مياه الشرب بما يمنع انقطاعها مرة أخري مشيرًا إلى أن الخطوط الجديدة تخدم 9 توابع بمركز ومدينة أبوصوير.