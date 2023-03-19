انقطاع المياه عن شبين الكوم وضواحيها لأعمال الصيانة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس الشركة، عن انقطاع المياة غدا الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، لمدة 4 ساعات، لإجراء عمليات الصيانة الدورية.

انقطاع المياه غدا الاثنين عن مدينة شبين الكوم

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، في بيان لها، قبل قليل، أن مدينة شبين الكوم وضواحيها تشهد انقطاع المياه غدا الاثنين من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، لإجراء الصيانة وتطهير الخزانات.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات وكافة الجهات على مستوى أماكن الانقطاع، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها عند انقطاع المياه غدا عن مدينة شبين الكوم وضواحيها.

اليوم العالمي للمياه

على صعيد آخر، تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى في المنوفية، العمل في المبادرات الميدانية وحملات التوعية بمناسبة اليوم العالمي للمياه، حيث تقوم الشركة بتنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة والتي تشمل التعاون مع قصر ثقافة شبين الكوم وكافة الجهات التنفيذية.