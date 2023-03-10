أماكن انقطاع المياه في القاهرة والدقهلية اليوم وغدا

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أماكن انقطاع المياه اليوم وغدا في عدد من المناطق الواقعة بنطاق شركتي القاهرة والدقهلية للقيام بأعمال الصيانة وربط الخطوط.

اماكن انقطاع المياه اليوم في جنوب القاهرة

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي السبت عن مناطق «شرق حلوان – منطقة مساكن الضباط بحلوان – حلوان البلد – مثلث حلوان – منشية جمال عبد الناصر – عرب غنيم – المساكن الإقتصادية – منطقة امتداد مدينة 15 مايو – سجن مايو المركزي» للقيام بأعمال إحلال وتجديد للوحات الكهربائية بمحطة مياه التبين والمغذية لمناطق «حلوان / 15مايو».

الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيان أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع لافتة إلى قيامها بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

أماكن انقطاع المياه غدا بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع مياه الشرب بكل من مناطق البيلوق، واللاوندي غدا «السبت» لمدة 8 ساعات بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساء.

ربط خط مياه بصحارة اللاوندي

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في بيان إلى أن سبب الانقطاع القيام بأعمال إلغاء لخط مياه قطر قطر 8 بوصة أسبستوس، وربط خط مياه قطر 10 بوصة بلاستيك بصحارة اللاوندي، وعمل عدد 3 قطعيات على خط مياه قطر 10 بوصة مطالبة المواطنين والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.