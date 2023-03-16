تفاصيل انقطاع المياه عن 10 مناطق في المرج والسلام.. بدءا من السبت

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن 10 مناطق بالمرج والسلام؛ نظرًا للقيام بأعمال لحامات على مواسير الضغط العالي بمحطة مياه المرج، استكمالًا لأعمال التطوير التي تتم بالمنطقة.

أماكن انقطاع المياه

وقالت الشركة، إن أماكن انقطاع المياه بالمرج كالتالي: سيجال - زينب الوكيل - البركة، أما عن المناطق التابعة للسلام فجاءت كالتالي: السد العالي ـ أبو رجيله ـ تقسيم أبو العز ـ جميع الإسكانات بمدينة السلام ـ محطات الصرف الصحي بالسلام ـ عقد 16 بالجبل الأصفر ـ منطقة الشواكر التابعة للقليوبية.

موعد انقطاع المياه

انقطاع المياه يبدأ في العاشرة صباحا، وأضافت شركة المياه أن موعد الانقطاع سيبدأ من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 18 مارس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه.

الشركة تهيب بأصحاب المخابز بتوفير المياه

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وتدفع الشركة بسيارت مياه صالحة للشرب توزع مجانًا على المناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتساب على رقم 01206665125.