إصابة شخصين في حادث مروري بالبحيرة

أصيب قبل قليل شخصين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين «توك توك» و«تروسيكل» أمام كوبري مركز بدر بمحافظة البحيرة، ونُقلا إلى مستشفى بدر المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم.

حادث تصادم بين تروسيكل وتوك توك

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وتوك توك أمام كوبري مركز بدر ونقل المصابان لتلقى العلاج اللازم داخل مستشفى بدر المركزي وحرر محضر بالواقعة.

وبالفحص تبين إصابة كلا من: أحمد عبدالمنعم علي، 24 سنة، مقيم مركز بدر مصاب بكسر في الحوض، محمد أسامة عبدالسلام، 20 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، مقيمان مركز بدر

ونقل المصابان إلى مستشفى بدر المركزي لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.