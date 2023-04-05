فحص 96 ألف مواطن ضمن مبادرة «100 مليون صحة» في سوهاج

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فحص أكثر من 96 ألف و300 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين.

وأوضح أن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة، مؤكد أن صحة سوهاج مُسخرة لوصول كل المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع

وأشار وكيل صحة سوهاج إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأكد أن القيادة السياسية سعت إلى تبني سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.