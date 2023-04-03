«صحة سوهاج» تستعد للعواصف الترابية بإسعاف متنقل ورفع حالة الطوارئ

حذرت مديريات الصحة بمحافظات الصعيد المواطنين من طقس، اليوم الاثنين، والذي يشهد هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة، بعد تحذير مسبق أطلقته وزارة البيئة بشأن جودة الهواء بسبب هذه الرياح.

وذكر الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إن وزارة الصحة أهابت بالمديريات رفع حالة الطوارىء، للتعامل مع المتغيرات الجوية خلال طقس اليوم.

استعدادات مديرية الصحة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه جرى تجهيز أدوية التعامل مع مرضى الحساسية والجهاز التنفسي، والتحضير للتعامل مع جلسات البخار والتنفس، فضلا عن وجود فرق تدخل سريع تكون قريبة من الطرق تحسبا لحدوث حوادث لاقدر الله.

وبحسب «النجار»، أعلنت المستشفيات الطوارىء والاستعدادات اللازمة، للتعامل مع موجة طقس اليوم، من خلال تجهيز الأدوية اللازمة للتدخل السريع، سواء بوحدات الإسعاف المتنقل أو بالطوارىء.

نصائح لمرضى الجهاز التنفسى

وأهاب وكيل صحة سوهاج، بمرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية والحساسية بتجنب الخروج اليوم والتعرض للهواء، وعلى السائقين خاصة على الطرق السريعة ضرورة مراعاة تعيلمات إدارات المرور، وإلغاء السفر غير الطارىء لحين استقرار الطقس.