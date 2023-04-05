محافظ كفر الشيخ: لا تهاون تجاه أي تعديات على الأراضي وإزالة 7 حالات

شهدت عدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خطا أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ.

لا تهاون مع التعديات علي الرقعة الزراعية

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء هشام آمن، وزير التنمية المحلية، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة.

تشديدات صارمة لرؤساء المدن للتصدي لحالات البناء

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

قاد المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء محمود الكموني، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، حملة الإزالة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية الحمراوي، والقرضا، وبحضور مأمور مركز كفر الشيخ، وعدد كبير من قيادات الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، بحضور نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ومساعد رئيس حي غرب كفر الشيخ لشئون الإزالات والإشغالات، ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ، من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.

إزالة التعديات

وتم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية الحمراوي إزالة كاملة حتى سطح الأرض، على مساحة 3 قراريط، وإزالة التعديات بقرية القرضا إزالة جزئية على مساحة قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة 5 حالات تعديات، الأول إزالة مبني بالطوب البلوك، والثانية مبني بالطوب الأحمر على مساحة 150م تقريبا على أراض زراعية بقرية الإبعادية، كما تابع إزالة حالتين بعوبة 15 المنصور، وفك شدة خشبية على الأرض الزراعية بالحندقوقة على مساحة 175م وقد تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه ورفع الأخشاب من الموقع.