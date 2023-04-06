ملخص الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مذكرات زوج.. ماذا سيحدث في آخر حلقة؟

تضمنت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مذكرات زوج أحداثاً متعددة، إذ حدثت مقابلة بين سيف ووالدة سلمى وتعرف عليها، وأخبرته أنّ سلمي ترفض مقابلة والدها، لكن سيف يرة أنّ سلمى لها كامل الحرية في أن ترفض ذلك أو توافق عليه.

وذهب طه إلى رؤوف، وأخبره أنّه يرغب في أن يساعده في علاقته بنجيبة دون قصده، وطالبه بأن يضع مذكراته في كتابه الجديد مذكرات زوج، بينما أبدت شيرين التي تؤدي دورها عائشة بن أحمد، تقديرها وحبها لوقوف زوجة أبيها إلى جانبها، بعد أن طلقها رؤوف.

ملخص الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مذكرات زوج

وشهدت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل مذكرات زوج في بداية المسلسل، مقابلة شيرين والتي تقوم بدورها عائشة بن أحمد، زوجة أبيها ودار حوار بينهما عن تعافي علاء بعد أن أصيب في النادي وأخبرته عن حملها وتوترها، وذهاب سيف إلى رؤوف وأخبره عن حفل خطبته على سلمي، وأنّه يدعو شيرين والأولاد ومها وخالته إلى حضور حفل الخطبة الخاصة به.

تأخر رؤوف عن حضور خطوبة سيف وسلمي

كما شهدت الحلقة، تأخر رؤوف عن حضور حفل خطبة سيف وسلمي، حيث كان يسلم الموسيقى إلى فهمي، وتعرض لحادث وأغمي عليه.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم

تعرض شبكة قنوات cbc اليوم، الحلقة 14 من أحداث المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، في توقيتات مختلفة.

- العرض الأول للحلقة الثانية 14 من مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45 مساء.

- العرض الثاني للحلقة 14 الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.