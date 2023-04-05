مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ14.. طارق لطفي يرفض العودة إلى هدى

خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل مذكرات زواج، واجهت سلمى والتي تقوم بدورها خلال أحداث المسلسل جلا هشام، والدها خلال المرة الأولى بعدما تركها وحيدة خلال الفترة السابقة، وهنئها على خطوبتها من سيف والذي يقوم بدوره حازم إيهاب، ولكنها رفضت أن تتحدث إليه.

أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل مذكرات زوج

تضمنت أحداث الحلقة 14من مسلسل مذكرات زوج، ذهاب هدى والتي تؤدي دورها جيهان الشماشرجي، إلى رؤوف الذي يقوم بدوره طارق لطفي، وطلبته أن يعودا سويًا إلى بعضمها البعض ولكنه رفض ذلك، خلال المواجهة التي حدثت بينهما.

قصة وأبطال مسلسل مذكرات زوج

يشهد مسلسل مذكرات زوج، مشاركة عدد من النجوم بالمسلسل، إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادي.

مسلسل مذكرات زوج درامي قصير، تدور أحداثه حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذي يعيشه، ويقرر أن يغير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم

تعرض شبكة قنوات cbc اليوم، الحلقة 14 من أحداث المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، في توقيتات مختلفة.

- العرض الأول للحلقة الثانية 14 من مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45 مساء.

- العرض الثاني للحلقة 14 الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.