مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14.. هل تصلح شيرين علاقتها مع رؤوف؟

ينتظر متابعي المسلسل، موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل مذكرات زوج، ووسط توقعات حول علاقة رؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، وشيرين التي تسجد شخصيتها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، بعدما طلقها الحلقات الماضية، هل سيعود إليها وهي ستصلح من علاقتهما سويًا أم ستنتهي علاقتهما بحثًا عن الحرية.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14

وتعرض ابن «رؤوف» و«شيرين» الحلقة الماضية لحادث نقل على إثره للمستشفى، إثر إصابة ابنه الصغير في حادث، مما جعلهما يتواجهان ويتحدثا سويا عن علاقتهما وماذا حدث كما عبرا عن افتقادهما لبعضهما.

وينتظر الجمهور عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14، ماذا ستفعل شيرين بعد حديث رؤوف، وبالفعل قامت أحضرت بنفسها طعاما يحبه «رؤوف».

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=9018188124889492&external_log_id=c13d56e9-6563-438c-9b90-277cb970e850&q=%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%20%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%D9%88%D8%AC

مواعيد مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc 3 مرات يوميًا.

العرض الأول في تمام الساعة 8:45 مساءً.

الإعادة الأولى الساعة 2.30 مساءً.

ويتم عرض الإعادة الثانية في تمام الساعة 2.30 صباحًا.

كما يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة cbc دراما في 3 مواعيد.

العرض الأول في تمام الساعة 11:15 مساءً.

الإعادة الساعة 5:30 صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 11:45 صباحًا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

ويمكن للجمهور مشاهدة مسلسل مذكرات زوج عبر قناة سي بي سي عن طريق التردد الآتي:

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

قصة مسلسل مذكرات زوج

قصة مسلسل مذكرات زوج، من المسلسلات القصيرة التي تتكون من خمسة عشر حلقة، وتكون الحلقة الأخيرة غدا الخميس، وهو مسلسل مأخوذة عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج تامر نادي.

المسلسل بطولة كوكبة من النجوم أبرزهم: طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، سما إبراهيم، وإدوارد، وعمر الشناوي وسارة الشامي، وعلي الطيب، وجيهان الشماشرجي، وحازم إيهاب، وفدوى عابد، وهناء الشوربجي، والطفل آدم وهدان.