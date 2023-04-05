مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14.. سيف يستعد لخطبته ويدعو رؤوف للحفل

شهدت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل مذكرات زوج في بداية المسلسل، رفض رؤوف العودة مجددًا إلى هدى معللًا ذلك بأنهما سويًا يحتاجان إلى الحرية، وقابلت شيرين والتي تقوم بدورها عائشة بن أحمد، زوجة أبيها ودار حوار بينهما عن تعافي علاء بعد أن أصيب في النادي وأخبرته عن حملها وتوترها.

سيف يخبر رؤوف عن حفل خطوبته

وخلال أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل مذكرات زوج، ذهب سيف إلى رؤوف وأخره عن حفل حطوبته على سلمي، وأنه يدعو شيرين والأولاد ومها وخالته إلى حضور حفل الخطوبة الخاصة به.

قصة وأبطال مسلسل مذكرات زوج

يشهد مسلسل مذكرات زوج مشاركة عدد من النجوم بالمسلسل، إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى.

مسلسل مذكرات زوج درامي قصير، تدور أحداثه حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذي يعيشه، ويقرر أن يغير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc يكون في الساعة 8:45 مساء، والإعادة الساعة 2:45 صباحا.