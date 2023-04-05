ينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي اليوم، لمعرفة ماذا سيحدث في الحلقة 14 من المسلسل الاجتماعي الدرامي الذي يتناول المشاكل والخلافات الزوجية.

مسلسل مذكرات زوج

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج، لقاء بين رؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، وشيرين التي تسجد شخصيتها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد لأول مرة منذ الطلاق، وتحدثا سويا عن افتقادهما لبعضهما، ولكنهما قالا إنّ ذلك كان يجب أن يحدث لتصحيح المسار.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14

وينتظر الجمهور عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14، وماذا ستفعل شيرين أو سيكون رد فعلها لعودة طليقها إليها.

مواعيد مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc في تمام الساعة 8:45 مساء، والإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، والإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا.

كما يعرض على شاشة cbc دراما الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، ووالإعادة الثانية الساعة 11:45 صباحا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

ويمكن للجمهور مشاهدة مسلسل مذكرات زوج عبر قناة سي بي سي عبر التردد الآتي:

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

قصة مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج، مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وهو من سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج تامر نادي، ويُعرض في 15 حلقة وتكون الحلقة الأخيرة غدا.

مسلسل مذكرات زوج من بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان.