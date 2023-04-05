مصرع طفل صدمه قطار في كفر الدوار بالبحيرة

لقي طفل مصرعه قبل قليل، بعدما صدمه قطار أمام شارع المنايفة بمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء عبوره المزلقان، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل في كفر الدوار

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال المستشفى، لجثة طفل بعدما صدمه قطار في أثناء عبوره المزلقان، بنطاق دائرة شرطة المركز وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة طفل يدعى «رحيم عصام عطا الله»، 9 سنوات، مقيم شارع المنايفة بمركز كفر الدوار.

ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.