6 إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء في بني سويف.. منها خفض الإنارة

بدأت محافظة بني سويف، في تنفيذ عدد من الإجرءات للتنفيذ الفعلي لترشيد استهلاك الكهرباء، دون التأثير على المستشفيات أو الجهات الحيوية التي تحتاج إلى الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، باستثناء بعض الأماكن والمرافق الحيوية، وتخفيض إنارة الشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75%، مع عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، وترشيد إنارة الإعلانات المضاءة وفصلها فى العاشرة مساء

إجراءات محافظة بني سويف لترشيد الكهرباء

1 ــ قيام فرق عمل من الإدارة بزيارات مفاجئة لمتابعة أعمال تنفيذ ترشيد الكهرباء الشوارع والمصالح الحكومية.

2 ــ غلق الإضاءة عن جميع اللوحات واللافتات الإعلانية في العاشرة مساء، مع ترشيد استخدام الكهرباء عنها خلال التشغيل.

3 ــ تخفيض إنارة الأعمدة بجميع الشوارع بنسبة 75% مع عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

4 ــ تخفيض إنارة الأعمدة بالميادين الرئيسية.

5 ــ غلق إضاءة المصالح الحكومية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

6 ــ غلق إضاءة كل المساجد بشكل كامل بعد الانتهاء من أداء الشعائر.

متابعة دورية لتنفيذ قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء

من جهته، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ قرارات وتوجيهات ترشيد استهلاك الكهرباء وإعداد تقارير يومية، بما يجرى اتخاذه من إجراءات والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والمديريات ومسئولي شركات المرافق والكهرباء باتخاذ كل التدابير والإجراءات للتنفيذ الفعلي لترشيد الاستهلاك دون التأثير على المستشفيات أو الجهات الحيوية التي تحتاج إلى الكهرباء، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.