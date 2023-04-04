بدء تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنشآت الحكومية في الأقصر

شهدت مدن ومراكز محافظة الأقصر، ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبان والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين في نطاق المحافظة، بعدما وجه محافظ الأقصر، بضرورة الالتزام بالكتاب الدورى بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمنشآت الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، باستثناء بعض الأماكن من خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، «غرف عمليات الأزمات- المكاتب الهامة»، وتخفيض إنارة الشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75%، بإنارة عمود كهرباء وإطفاء عمودين، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، إضافة لترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة.

ترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية

وتابع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع هندسة كهرباء الأقصر، تنفيذ خطة الدولة لترشيد الاستهلاك الكهربائي بالمبانى والمصالح الحكومية، فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء فى جميع المنشآت والمبانى الحكومية على مستوى المحافظات، وتنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن.

ترشيد استهلاك الكهرباء في المساجد والأندية

وتضمن ترشيد استهلاك الطاقة جميع دور العبادة من المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها، على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الانتهاء من صلاة التراويح وحتى صلاة التهجد وصلاة الفجر، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة.

كما تلتزم المحال التجارية بالأقصر بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، وتلتزم المنشآت الرياضية الكبرى من الأندية والملاعب الرياضية وملاعب كرة القدم والصالات المغطاة، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات عقب انتهاء الفاعليات التي تقوم بها يوميا.